В Барнауле трамвай сошел с рельсов

Скрин со страницы barnaul.insta

В Барнауле сошел с рельсов четвертый за последнюю неделю трамвай. На этот раз ДТП произошло утром в воскресенье, 18 апреля. Об этом сообщает «Барнаул инста».

- И снова старый трамвай устроил дрифт, - пишет паблик.

Напомним, парк трамваев в Банауле изношен почти на 100 процентов, на его обновление у Горэлектротранса денег нет, из бюджета они также не выделяются. Все, на что в ближайшее время может рассчитывать город — это десять поношенных московских трамваев, которые сняли с маршрутов в столице.

- Дело в путях. Кто может припомнить, когда в последний раз трамвайные пути полностью меняли хоть на каком-то участке? Смысл сюда везти новые трамваи, если ездить им по старым раздолбанным рельсам? Все равно, что новенький седан отправлять ездить по непаханому полю - далеко не уедет. А у чехословацких как раз запас прочности по бездорожью ещё лет на 20. Они из настоящего металла сделаны, - комментирует горожанка недовольство жителей в паблике.