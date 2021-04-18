Скрин видео Фото: со страницы vk.com/incident_22

В Барнауле пьяный водитель устроил ДТП на Гущина. Это произошло около 1:23 ночи 18 апреля. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул.

- Минувшей ночью около 1:23 напротив дома по адресу ул. Веры Кащеевой 2 произошло ДТП. На месте работали несколько экипажей ДПС, - пишет сообщество.

Водителю должны были провести освидетельствование на алкогольное опьянение, если оно подтвердится, он может лишиться прав. Были ли пострадавшие, пока неизвестно.