В Барнауле гимназию обязали перекрасить бюст Матросова

Бюст Матросова. Фото: скриншот со страницы Александра Деринга в соцсети «ВКонтакте»

Барнаульскую гимназию № 42 заставили вернуть исторический вид установленному во дворе учебного заведения бюсту героя Советского Союза Александра Матросова, пишет “Банкфакс”.

– На ситуацию с бюстом обратил внимание архитектор Александр Деринг, а затем в вопрос вмешалась Алтайохранкультура, – отмечает издание.

Выяснилось, что бетонный бюст, входящий в реестр памятников культурного наследия регионального значения, всегда имел бронзовый цвет и непонятно, почему его выкрасили черной краской

В итоге после вмешательства властей памятнику вернули привычный бронзовой цвет. Санкций в отношении руководства гимназии применять не стали.