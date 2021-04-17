Барнаульца обвиняют в убийстве бывшей жены из ревности

Женщина скончалась на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя Барнаула, которого обвиняют в убийстве бывшей жены из ревности, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, вечером в начале января 2021 года в своей квартире в краевом центре пьяный мужчина поссорился с бывшей женой. Во время конфликта горожанин, взяв нож, нанес один удар в жизненно-важные органы потерпевшей, – отметили в ведомстве.

От полученных телесных повреждений 67-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Мотивом для ссоры стали длительные конфликты бывших супругов на бытовой почве, а также ревность.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.