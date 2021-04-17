В Алтайском крае сохраняется угроза подтоплений

С 17 по 19 апреля на реке Чапша в районе села Красногорское продолжится подъем уровня воды Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ближайшие дни в Алтайском крае возможен подъем уровня некоторых рек. В регионе все еще сохраняется опасность подтопления прибрежных территорий населенных пунктов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

– С 17 по 19 апреля на реке Чапша в районе села Красногорское продолжится подъем уровня воды. В эти же дни ожидается вскрытие реки Чумыш в районе села Ельцовка, в период 16 – 18 апреля на реке Бурла продолжится подъем уровней воды в районе села Хабары, – уточнили в ведомстве.

Жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, рекомендуют предпринять меры которые помогут сохранить их здоровье и имущество. В частности следует изучить и запомнить границы возможных зон затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места. При необходимости нужно подготовить жилище к предстоящему подтоплению: отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах, ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или на чердак.

– Если ваш дом попадает в зону подтопления, следите за информацией в местных СМИ, на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам. Примите к сведению и выполняйте все рекомендации местных властей, – резюмировали в МЧС.