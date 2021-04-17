Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 17 апреля 2021 года составило 2870

За минувшие сутки умерли 10 человек с коронаврусом
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае по состоянию на 17 апреля скончались 2870 человек с коронавирусом, в том числе 1984 случая от COVID-19, 886 – иные причины смерти, сообщили в оперштабе региона.
– За минувшие сутки умерли 10 человек с коронаврусом. Все они скончались из-за COVID-19, – уточнили в оперштабе.
Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 48616, в том числе 3333 ребенка.
Из общего числа заболевших 481 случай – завозной, в том числе 197 – из-за рубежа; 29660 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 48616 заболевших: 12820 – у больных внебольничной пневмонией, 27991– у заболевших ОРВИ, в 7805 случаях – бессимптомное течение.
Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 43606 человек, из них за прошедшие сутки вылечились 96 пациентов.