В Барнауле отключили светофоры на трех перекрестках

Водителей и пешеходов просят быть внимательными Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 17 апреля, в Барнауле временно отключили светофоры на трех перекрестках по проспекту Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

– На время проведения плановых ремонтных работ 17 апреля с 10 до 18 часов Барнаульская сетевая компания проведет отключение светофоров на пересечениях проспекта Космонавтов с проспектом Ленина, улицами Малахова и 40 лет Октября, – уточнили в горадминистрации.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на перекрестках, а также соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на всех дорогах Алтайского края восстановили движение.