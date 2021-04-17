В Барнауле отключили светофоры на трех перекрестках

Водителей и пешеходов просят быть внимательными
Фото: Олег УКЛАДОВ
В субботу, 17 апреля, в Барнауле временно отключили светофоры на трех перекрестках по проспекту Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
– На время проведения плановых ремонтных работ 17 апреля с 10 до 18 часов Барнаульская сетевая компания проведет отключение светофоров на пересечениях проспекта Космонавтов с проспектом Ленина, улицами Малахова и 40 лет Октября, – уточнили в горадминистрации.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на перекрестках, а также соблюдать требования дорожных знаков.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на всех дорогах Алтайского края восстановили движение.