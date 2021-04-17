Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 17 апреля 2021 года составило 48616

Выздоровевших также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 12 апреля 2021 года выросло на 81 человека и составило 48616 случаев инфицирования, в том числе 3333 ребенка. Об этом пишет оперштаб региона.

– На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 890 человек. Кроме того, 323 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 203, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 85.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 26, Рубцовск – 7, Бийск – 6, Заринск – 4, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский районы – по 3 заболевших, Бийский, Бурлинский, Калманский, Кытмановский, Немецкий национальный, Петропавловский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Славгород, Егорьевский, Завьяловский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 96 человек. Всего вылечившихся – 43606.