В МЧС рассказали подробности пожара в административном здании в Барнауле

Причину пожара установят специалисты Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле в пятницу, 16 апреля, произошел пожар в административном здании. На месте ЧП работали более 60 человек, использовали 18 единиц техники, сообщили в региональном управлении МЧС.

– Сообщение о возгорании в двухэтажном административном здании (кирпичное, неэксплуатируемое) по улице Кулагина поступило в 16:17 часов, – отметили в ведомстве.

Для подачи воды пожарные прокладывали магистральную линию, разворачивали два боевых участка. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. В 17:14 открытое горение ликвидировали. Пострадавших нет.

Причину пожара установят специалисты.

Ранее мы сообщали, что 15 апреля в Барнауле произошел пожар на АЗС. В результате ЧП пострадал один человек. Подробнее о случившемся можно прочитать здесь.