На Алтае в ДТП погиб водитель мопеда

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: Олег УКЛАДОВ

16 апреля в Красногорском районе Алтайского края, произошла авария, в результате которого погиб водитель мопеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Предварительно установлено, что мужчина 1977 года рождения, управляя мопедом «Венто Рива-2» на высокой скорости не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Водитель мопеда скончался на месте до приезда скорой помощи.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.