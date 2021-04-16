В Барнауле сотрудники полиции задержали продавца наркотиков «на дому»

Мужчину задержали у него дома. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские задержали 40-летнего рецидивиста, которого подозревают в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

– В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого изъят сверток с содержимым. В ходе экспертизы установлено, что это – сильнодействующий синтетический наркотик. Кроме того, в ходе обыска изъяты два шприца, четыре сотовых телефона, сим-карты и банковские карты, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительной информации, мужчина продавал наркотики в течение трех месяцев в своем собственном доме. Покупатели приходили к нему, а он расфасовывал товар в бумажные пакеты. За этот период он реализовал почти полкилограмма синтетики на сумму более 200 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1. Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Обвиняемого заключили под стражу.