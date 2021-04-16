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Происшествия16 апреля 2021 15:45

На ТЭЦ-2 в Барнауле уберут остаток обрушившейся трубы

Убрать конструкцию необходимо для предотвращения дальнейшего неконтролируемого обрушения
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Труба обрушилась 11 апреля.

Труба обрушилась 11 апреля.

Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле на ТЭЦ-2 в ближайшее время уберут остаток обрушившейся дымовой трубы. Уже заключен договор на эти работы со специализированной организацией, сообщают в Сибирской генерирующей компании.

– Комиссия, расследующая причины произошедшего, провела необходимые на этом этапе обследования и разрешила начать разбирать конструкцию. Это необходимо для предотвращения дальнейшего неконтролируемого обрушения, – отмечают в пресс-службе СГК.

После демонтажа дымовая труба наконец «уйдет на пенсию», использовать ее больше не будут. В данный момент работает оборудование станции, подключенное к третьей, самой высокой дымовой трубе ТЭЦ-2.

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