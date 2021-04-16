В Барнауле произошел крупный пожар

Пожар. Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

Сегодня днем, 16 апреля, в Барнауле произошел пожар на улица Кулагина, 74. О происшествии , сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

– Пожар на ул. Кулагина 74. Горит заброшенное административное здание. Площадь пожара примерно 300 кв. м. Информация уточняется, - сообщают в паблике.

На видео видно, что в небо поднимаются огромные трубы черного дыма, слышно, как воют пожарные сирены.

Напомним, ранее в Барнауле произошел пожар на АЗС. В результате происшествия пострадал мужчина - водитель топливозаправщика. Его доставили в ожоговый центр.