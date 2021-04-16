В Барнауле отменили режим повышенной готовности в связи с обрушением трубы на ТЭЦ-2

Труба после аварии. Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле отменили режим повышенной готовности, который ранее вводили из-за обрушения трубы на ТЭЦ-2. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии. Соответствующее постановление подписал сегодня, 16 апреля.

– В связи с завершением аварийно-восстановительных работ и восстановлением теплофикационного режима функционирования на Барнаульской ТЭЦ-2 отменен режим повышенной готовности для органов управления и сил городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС, – сообщают в пресс-центре горадминистрации.

Напомним, ЧП произошло 11 апреля. На ТЭЦ-2 обрушилась верхняя часть трубы. Сейчас станция работает в штатном режиме.