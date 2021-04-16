Строительство дороги Абакан – Бийск обойдется в 74 млрд рублей

Сейчас добраться от Абакана до Бийска напрямую нельзя. Фото: Олег УКЛАДОВ

На строительство дороги Абакан – Бийск потребуется 74 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Хакассии Валентина Коновалова.

Сейчас добраться от Абакана до Бийска напрямую нельзя. Это возможно только лишь по автомобильным дорогам через Красноярский край. Расстояние немаленькое - 1 тыс. км. Строительство прямой автодороги позволит сократить маршрут до 430 км.

– В целом на завершение создания транспортного коридора необходимо 74 млрд рублей, - сказал Коновалов

С такой большой суммой регионам, естественно, не справиться без федеральной поддержки. Создание новой дороги, по мнению Коновалова, способствует расширению экономических связей и развитию туризма. Глава Хакассии отметил, что что проект включен в комплексный план по расширению магистральной инфраструктуры России и комплексный инвестиционный проект «Енисейской Сибири».