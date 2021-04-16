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Общество16 апреля 2021 11:31

В Барнауле жильцы на улице Гущина собираются митинговать против новостройки

Митинг согласован
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Новую многоэтажку хотят возвести между двумя домами.

Новую многоэтажку хотят возвести между двумя домами.

Фото: Ольга МАКАРОВА

В Барнауле жильцы домов по Гущина собираются выходит на митинг против застройки в своих домах. Об этом сообщает telegram-канал «Алтайские крайности»

– Жители домов по Гущина, бунтующие против точечной застройки в своих дворах, проведут 25 апреля митинг в защиту своих интересов. Желающие поддержать их требования — приходите в 12.00 на площадь Мира по ул. Георгия Исакова, – сообщают на канале.

Отмечается, что митинг согласован.

Напомним, что новую многоэтажку на улице Гущина хотят возвести между двумя уже возведенными высотками. Жители беспокоятся, что расстояние между домами будет слишком маленьким.