Движение восстановили на всех дорогах Алтайского края

Ранее было закрыто несколько участков дорог. Фото: Олег УКЛАДОВ

На всех дорогах Алтайского края восстановили движение. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

– В связи с подтоплением подходов к мосту через р. Ануй в районе с. Усть-Ануй был закрыт участок дороги Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское. Дорожники провели работы по устранению последствий переливов, – отметили в ведомстве.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, на данный момент обстановка в с паводком в Алтайском крае стабилизируется. Остаются подтоплены только участки местных автодорог.

Телефоны на случай возникновения внештатных ситуаций.

– дежурныи КГКУ «Алтаи автодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

– дежурныи ФКУ Упрдор «Алтаи »: (3852) 63-14-59;

– дежурныи службы МЧС: (3852) 20-26-10;

– дежурныи УГИБДД: (3852) 39-35-86.