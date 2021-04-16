Еще шесть человек скончались от COVID-19 в Алтайском крае

Общее число умерших больных, у которых был диагностирован ковид, составило 2860 человек, Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали еще шесть смертей от коронавируса. Общее число умерших больных, у которых был диагностирован ковид, составило 2860 человек, сообщает оперштаб региона по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 16 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 921 человек. Кроме этого, 319 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – рассказали в оперштабе.

Что касается заболевших, то с каждым днем суточное количество нововыявленных больных снижается. Также за минувшие сутки зарегистрировано 76 новых случаев заражения инфекцией.