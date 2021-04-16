В Барнауле высадят больше 1200 деревьев и кустарников

Деревья будут преимущественно лиственных пород. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле высадят более 1200 деревьев и кустарников в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Это будут преимущественно деревья лиственных пород: яблоня, рябина, береза, липа, калина, ясень, тополь и другие. Также посадят хвойные деревья (ель, лиственница, пихта) и кустарники (сирень, пузыреплодник, барбарис, спирея, хоста), – рассказали в горадминистрации.

Сажать деревья будут работники городских служб, коммерческих организаций, а также территориальные общественные самоуправления, образовательные учреждения, жители города. Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого нужно зайти на сайт садпамяти2021.рф, выбрать свой регион, кликнуть на ближайшую точку высадки и узнать дату, время и контакты для связи. Желательно захватить с собой рабочие перчатки, а вот лопату тащить с собой не нужно –организаторы на месте предоставят весь необходимый инвентарь.