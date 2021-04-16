Глава СК взял на контроль жалобу сирот из Онгудая, которым предоставили некачественное жилье

В квартире от сырости появилась плесень. Фото: СУ СК по Республике Алтай

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль жалобу сирот из Онгудая Республики Алтай, которым предоставили некачественное жилье. Об этом сообщает ведомство на своем официальном сайте.

- В ходе процессуальной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, проверить исполнение ответственными должностными лицами органов исполнительной власти требований федерального законодательства о соблюдении жилищных прав детей-сирот, - пишет ведомство.

О нарушении стало известно после того, как дети пожаловались в социальных сетях. Ей выделили жилье в 2020 году, но оно ее не устроило. Квартира находится на улице Юбилейная в специализированном четырехквартирном доме. Со слов девушки, в доме протекает крыша, в комнате от сырости отошли обои, на откосах подоконников, над потолком по стенам полезла плесень.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.