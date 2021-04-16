При убийстве на барнаульском Потоке нападавший зарезал мужчину разбитой бутылкой

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Олег УКЛАДОВ

27-летнего барнаульца, который подозревается в убийстве мужчины на Потоке, заключили под стражу. Как сообщают в пресс-службе регионального Следкома, он порезал потерпевшего разбитой стеклянной бутылкой.

– По данным следствия, 12 апреля 2021 года подозреваемый в подъезде жилого дома на улице Чудненко в городе Барнауле познакомился с компанией молодых людей. Они пригласили мужчину пройти в квартиру, где совместно стали распивать спиртное. В ходе общения у подозреваемого и одного из присутствующих возник словесный конфликт, в ходе которого гость разбил стеклянную бутылку и оставшейся ее половиной нанес резаное ранение шеи потерпевшему, – рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ЧП произошло 12 апреля в Барнауле по адресу Чудненко, 95. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте происшествия. Нападавший скрылся с места преступления, но убежать далеко ему не удалось.