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Общество16 апреля 2021 4:44

В Алтайском крае 16 апреля потеплеет до +22

Ожидается преимущественно без осадков
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Настоящая весна пришла в Алтайский край.

Настоящая весна пришла в Алтайский край.

Фото: Дарья САВЕНКО

16 апреля в Алтайском крае температура воздуха поднимется до +22 градусов. Об этом сообщают на сайте регионального Гидрометцентра.

– Температура днем составит +12,+17 градусов, местами по юго-западу до +22 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, – рассказали синоптики.

В Барнауле сегодня, 16 апреля, столбик термометра поднимется до +16, +18. Также ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы могут достигать 13 м/с.