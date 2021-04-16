В Алтайском крае 16 апреля потеплеет до +22

Настоящая весна пришла в Алтайский край. Фото: Дарья САВЕНКО

16 апреля в Алтайском крае температура воздуха поднимется до +22 градусов. Об этом сообщают на сайте регионального Гидрометцентра.

– Температура днем составит +12,+17 градусов, местами по юго-западу до +22 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, – рассказали синоптики.

В Барнауле сегодня, 16 апреля, столбик термометра поднимется до +16, +18. Также ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы могут достигать 13 м/с.