Первый отель на Алтае удостоился категории «пять звезд»

Спа-отель "Заречье". Фото: скриншот видео https://instagram.com/zarechie.barnaul

Барнаульский спа-отель «Заречье» стал первым в Алтайском крае, который получил статус «пять звезд». Об этом говорится на сайте федерального агентства по туризму.

Регистрационный номер присвоен ему 7 апреля 2021 года, говорится в документе. «Пятизвездочный» статус будет действителен до 6 апреля 2024 года.

Проблема нехватки люксовых гостиниц на Алтае обострилась в прошлом году, когда в регион хлынул поток туристов со всей России. Спрос на высокобюджетные места размещения оказался выше предложения.