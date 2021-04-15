ТЭЦ-2 в Барнауле работает в штатном режиме

ТЭЦ-2 после аварии
Фото: Виталий БАРАБАШ
В четверг, 15 апреля, на барнаульской ТЭЦ-2 после произошедшей аварии запустили конвейеры топливоподачи. В настоящее время станция работает в штатном режиме.
- Топливо будет подаваться к котлам, подключенным к третьей действующей дымовой трубе. Их мощности хватит для покрытия необходимой тепловой и электрической нагрузки, - добавили в Сибирской генерирующей компании.
Как только станция выйдет на нормативные показатели, резервные источники, на которые ранее перевели потребителей, будут отключены. Те дома, которые перешли на обслуживание по контуру ТЭЦ-3 вернутся к ТЭЦ-2.
- Обратное переключение предполагается произвести в течение суток, - добавили в компании.
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