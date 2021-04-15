Обь в районе Барнаула начала освобождаться ото льда

Подвижки льда на Оби Фото: Олег УКЛАДОВ

Река Обь в районе Барнаула постепенно начала освобождаться ото льда. В четверг, 15 апреля, горожане сообщили о проплывающих мимо нового моста льдинах.

- Льдины, долго время стоявшие за Новым мостом у Речного вокзала, наконец двинулись вниз по течению, - пишут участники паблика Barnaul22.

Однако течение слабое и лед практически стоит на месте. Назвать это полноценным ледоходом пока нельзя. Вместе с тем, специалисты давали прогнозы, что процесс освобождения реки от зимних оков начнется примерно в эти сроки. Так что никаких отклонений пока нет. По данным Алтайского ЦГМС уровень воды в Оби за сутки поднялся на 33 сантиметра.

В это же время в ближайшие сутки-двое продолжится подъем в реке Алей в районе Алейска. Возможно достижение опасной отметки в 805 см над нулем водомерного поста. Это приведет к подтоплению прибрежных территорий.