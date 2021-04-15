«Единая Россия» совместно с Минстроем 24 апреля проведет во всех регионах всероссийский субботник

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Они приведут в порядок территории больниц, где работают «красные зоны», и помогут с уборкой пожилым людям. Также активисты традиционно уберут парки, скверы, территории соцучреждений, высадят деревья и кустарники. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным 13 апреля.

«Субботники пройдут в том числе на объектах благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и партпроекта «Городская среда» – во дворах, скверах, набережных, в популярных местах отдыха людей», - отметил Андрей Турчак.

В свою очередь, Марат Хуснуллин сообщил, что также примет участие в субботнике.

«Считаю проведение всероссийского субботника очень хорошей, полезной инициативой. Участие в нем граждан повышает ответственность за свои дворы и места проживания», - заключил он.

В Алтайском крае акция пройдет во всех городах и районах.

"Депутаты и участники предварительного голосования вместе с жителями городов и поселков выйдут на весеннюю уборку объектов "Городской среды", благоустроенных в регионе за четыре года реализации партпроекта", - рассказал руководитель регионального исполкома "Единой России" Денис Голобородько.