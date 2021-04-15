Уголовное дело завели после падения на мужчину дерева в Барнауле

Упавшее дерево Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле следователи возбудили уголовное дело после проверки по факту падения на человека дерева. Пострадавшим оказался 59-летний мужчина. Он скончался на месте происшествия, сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Алтайскому краю.

- По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), - уточняют в ведомстве.

Напомним, трагический случай произошел днем 11 апреля. 59-летний мужчина шел по тротуару и в районе дома №136 по Павловскому тракту, на него упало дерево. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

- Следователи СК установили, что обязанности по выявлению и уборке на данной территории ветхих насаждений, представляющих опасность для жизни и здоровья населения, возложены на администрацию Индустриального района города Барнаула, - подчеркивают в управлении.

Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.