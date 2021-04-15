В Барнауле из примерочной украли портмоне с банковскими картами

Подозреваемый зашел в примерочную и украл ценности из сумки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже портмоне из примерочной магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- В отдел полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу с заявлением о краже обратилась 49-летняя жительница Бийска. Женщина пояснила, что неизвестные похитили из ее сумки портмоне, паспорт, банковские карты, на счете находилось пять тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, женщина приехала из Бийска в гости к сыну. Вместе они пошли в торговый центр, в отдел спортивной одежды. Когда потерпевшая вышла на пару минут из примерочной в торговый зал, чтобы взять другую вещь, в этот момент за шторку зашел мужчина, порылся в ее сумке, забрал ценности и скрылся.

О пропаже бийчанка узнала только тогда, когда спустя некоторое время стала получать уведомления о списании денег с карты. После этого она сразу заблокировала карту и обратилась в полицию.

Подозреваемого установили по записям с камер наблюдения. Им оказался ранее судимый за кражу житель краевого центра 1985 года рождения. Украденные деньги изъять не удалось, так как он все потратил на алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.