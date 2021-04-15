В Барнауле нетрезвый водитель после аварии разлегся посреди дороги

Фото: скриншот страницы vk.com/barneos22

В среду, 14 апреля, нетрезвый водитель спровоцировал ДТП в Барнауле, а после улегся на проезжей части, рассказали очевидцы.

- В Барнауле 14 апреля произошло попутное столкновение между двумя легковыми автомобилями. У одного из водителей наблюдались признаки алкогольного опьянения. Сразу после ДТП он лег посреди дороги и отказался проходить медосвидетельствование, - сообщили в ГИБДД города.

Столкновение произошло в самом центре города – на проспекте Строителей, напротив кинотеатра «Мир». Установлено, что за рулем Kia, который и спровоцировал ДТП, находится 23-летний водитель. Он столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 40-летней женщины. Оба не пострадали, однако молодой человек, по всей видимости, так устал, что дожидаться полицейских решил лежа на асфальте.

По данному факту ведется проверка.