Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 апреля 2021 года составило 48 459

Число смертей в Алтайском крае от коронавируса резко сократилось Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 апреля 2021 года увеличилось на 85 новых случаев и составило 48 459, сообщают в оперативном штабе региона.

- Новые случаи выявлены на территориях: Барнаул – 25, Бийск - 13, Рубцовск - 9, Павловский район – 5, Петропавловский район - 4, Благовещенский, Поспелихинский районы - по 3 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Бийский, Первомайский, Смоленский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Бурлинский, Косихинский, Краснощековский, Мамонтовский, Ребрихинский, Романовский, Тюменцовский, Усть-Калманский, Хабарский, Шипуновский районы - по 1 заболевшему, - пишет источник.

В эту же статистику включены бессимптомные носители вируса. В это же время выписку о выздоровлении за последние сутки получили еще 60 человек. Общее число победивших инфекцию пациентов на сегодня составляет 43 442. А вот скончались пятеро – это самый низкий показатель, как минимум, за полгода. Общее число погибших от COVID-19 - 2 854.