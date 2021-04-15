В Барнауле проведут испытания тепловых сетей

Отопление отключат для детских и лечебных учреждений Фото: Анна СЕМИНА

19 и 21 апреля СГК проведет в Барнауле испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя на магистралях контура Барнаульской ТЭЦ-3. Процедура согласована с администрацией города, сообщили в мэрии.

- На 10 часов будет отключено отопление для детских и лечебных учреждений, а также горячая вода для отдельной категории потребителей: с неавтоматизированными системами горячего водоснабжения (ГВС), калориферными установками, отопительными системами с непосредственной схемой присоединения, - уточняют в СГК.

Другие потребители продолжат пользоваться ресурсами в полном объеме. Информацию о том, какое оборудование стоит на доме, можно узнать в своей управляющей компании.

Если во время испытаний будут обнаружены парения и выбросы воды на поверхность, то следует сообщить об этом в диспетчерскую службу СГК в Барнауле по телефону 8 (3852) 599-715.