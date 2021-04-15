В центре Барнаула трамвай сошел с рельсов

фото: скриншот страницы vk.com/incident22

Ранним утром в четверг, 15 апреля, в самом центре Барнаула с путей сошел трамвай.

- На Площади Октября трамвай сошел с рельс. Колесные пары отлетели. Движение трамваев стоит в обе стороны, - сообщают подписчики сообщества «Инцидент Барнаул».

ЧП произошло на повороте, непосредственно на самой площади. Стоит отметить, что за последнюю неделю это уже второй аналогичное ДТП. Так днем 9 апреля сразу два трамвая сошли с рельсов в районе пересечения улиц Малахова и Антона Петрова. Из-за этого на некоторое время было приостановлено движение электротранспорта.