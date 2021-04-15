На Алтае дважды останавливали пьяного за рулем адвоката

В настоящее время нарушитель дожидается суда Фото: Анна СЕМИНА

В Новоалтайске стражи правопорядка дважды останавливали адвоката, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

- Первый случай произошел в 2019 году. Тогда по решению суда он был признан виновным в совершении административного правонарушения за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и подвергнут наказанию в виде штрафа с лишением прав на полтора года, - сообщают в ведомстве.

Однако наказание никак не подействовало на нарушителя и он снова попался на пьяной езде. В январе этого года его остановили на Правобережном тракте в Первомайском районе. На этапе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал. В настоящее время он снова дожидается суда.