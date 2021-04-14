Жительницу Славгорода обвиняют в убийстве мужа, которому не понравилось её общение с бывшим

Обиженная женщина взяла нож и ударила им своего сожителя Фото: Олег УКЛАДОВ

Славгородские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в умышленном убийстве своего гражданского мужа, рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайского краю.

- По данным следствия, ночью 14 февраля 2021 года в своем доме в городе Славгороде между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошел конфликт на почве ревности, мужчине не понравилось общение гражданской супруги с бывшим мужем, - отметили в следкоме.

В итоге обиженная женщина взяла нож и ударила им своего сожителя. 37-летний потерпевший умер на месте.

Обвиняемая уже признала свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.

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