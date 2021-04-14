Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 апреля 2021 13:03

Жительницу Славгорода обвиняют в убийстве мужа, которому не понравилось её общение с бывшим

Женщина уже признала свою вину
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий
Обиженная женщина взяла нож и ударила им своего сожителя

Обиженная женщина взяла нож и ударила им своего сожителя

Фото: Олег УКЛАДОВ

Славгородские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в умышленном убийстве своего гражданского мужа, рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайского краю.

- По данным следствия, ночью 14 февраля 2021 года в своем доме в городе Славгороде между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошел конфликт на почве ревности, мужчине не понравилось общение гражданской супруги с бывшим мужем, - отметили в следкоме.

В итоге обиженная женщина взяла нож и ударила им своего сожителя. 37-летний потерпевший умер на месте.

Обвиняемая уже признала свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не отпускала, пока не отработает деньги»: изнасилование девушки в Барнауле организовала сутенерша

Стали известны новые подробности надругательства над 18-летней жительницей города, которая спрыгнула с третьего этажа, пытаясь спастись (подробнее)

Криминал