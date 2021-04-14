Сотрудники «Почты России» устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты в Барнауле

По словам сотрудников, им больше не доплачивают за эту работу Фото: Олег УКЛАДОВ

Водители сортировочного центра «Почты России» в Барнауле отказались загружать фургоны. Как пишут «Вести Алтай», им больше не доплачивают за эту работу.

- В договоре про погрузку ни слова нет, если нам платили – мы грузили, а если нам перестали платить, то зачем мы будем грузить? И заставить они нас не могут, - говорит один из сотрудников.

Раньше в зарплату включали почти пять тысяч рублей за погрузку и разгрузку посылок, а теперь надбавку убрали.

В самой организации уже объяснили, что водители подразделении получали доплату за перевозку и сопровождение денежных средств. Доплата начислялась раз в месяц по приказу.

- Сейчас эту работу выполняет фирма, с которой мы заключили договор на инкассаторские услуги, то есть водители УФПС эту функцию больше не выполняют. Компания выплачивает сотрудникам заработную плату в полном объеме, в соответствии с условиями трудового договора, - отметили в «Почте России».

По данным компании, сотрудникам планомерно повышают зарплату. Так, в конце прошлого года завершилась соответствующая программа. Она затронула 90% операторов, сортировщиков, водителей и почтальонов. Общий объем финансирования программы составил более 12 млрд рублей.