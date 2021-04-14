Следком проводит проверку по поводу обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2

По предварительным данным, трубу нельзя было использовать до ремонта Фото: Виталий БАРАБАШ

Алтайские следователи проводят проверку после падения дымовой трубы на барнаульской ТЭЦ-2. Как сообщили в управлении, трубу нельзя было использовать до ремонта.

- По предварительным данным следствия, в 2020 году на объекте теплоснабжения проводилось обследование технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2 и газоходов Барнаульской ТЭЦ-2. После проверки руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы и на возможность ее дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта. Несмотря на предписания, должностные лица АО «Барнаульская генерация» мер к восстановлению объекта не предприняли, - отметили в следкоме.

В итоге 11 апреля верхняя часть трубы рухнула. Из-за этого была временно ограничена подача теплоснабжения в дома барнаульцев и социальные учреждения краевой столицы. По постановлению прокурора Октябрьского района зарегистрирована процессуальная проверка по данному факту.

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