Глава Следкома РФ поставил на контроль дело об изнасиловании девушки в Барнауле

Потерпевшей пришлось спрыгнуть с третьего этажа, чтобы спастись

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход дела о групповом изнасиловании молодой девушки. Ранее стало известно, что потерпевшей пришлось спрыгнуть с третьего этажа, чтобы спастись.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Алтайскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении двух мужчин 37-ми и 26-ти лет, а также 19-летней девушки, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору), - отметили в пресс-службе СК.

Напомним, 8 апреля в Барнауле 19-летняя горожанка из-за личной неприязни к своей 18-летней знакомой решила отомстить ей. Она арендовала квартиру, пригласила туда двух знакомых мужчин и заманила «жертву». Когда девушка пришла, то её сначала избили, а затем долгое время насиловали.

Сейчас все обвиняемые находятся под стражей. Расследование продолжается.

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