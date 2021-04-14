Алтайские власти выставили на аукцион бийский аэропорт

Документ подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края выставили на аукцион бийский аэропорт, детский приют и ряд производственных зданий. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», документ подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- Ожидается, что в результате реализации объектов три года подряд бюджет края будет получать по 112 млн рублей. При этом в случае с аэропортом планируется приватизация акций (долей) в количестве 354 701 штуки, что составляет лишь 5% от уставного капитала. Стоимость пока неизвестна, - пишет издание.

Сейчас большие части акций аэропорта принадлежат компаниям «АТИ Маркет», «Дельта плюс» и «Железобетон им. В. М. Мозырского». Сам объект не эксплуатируется с 2009 года, находится под охраной. Чтобы аэропорт начал вновь работать, необходима реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Что касается приюта, то к нему прилагается земельный участок в 5,6 тысяч квадратных метров и несколько зданий. Общая площадь помещений составляет больше тысячи квадратных метров.

Также в перечне объектов для приватизации есть объект культурного, торгово-производственный комплекс, промышленное здание и нежилое строение с участком. Все они расположены в разных муниципалитетах края.

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