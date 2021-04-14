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Коронавирус Covid-1914 апреля 2021 7:48

Больше 77 тысяч человек привились от коронавируса в Алтайском крае

За сутки прививку поставил еще 1681 человек
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Еще 57 тысяч жителей региона сделали пока лишь одну прививку из двух

Еще 57 тысяч жителей региона сделали пока лишь одну прививку из двух

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае полностью привились от коронавируса более 77 тысяч человек. По данным краевого оперштаба, еще 57 тысяч жителей региона сделали пока лишь одну прививку из двух необходимых.

- На утро 14 апреля 2021 года прививается 133 570 (+ 4 044) человек, в том числе 56 488 (+2 363) человек получили первую прививку; 77 082 (+1 681) человека полностью привиты (получили две прививки), - говорится в сообщении штаба.

Всего Алтайский край получил больше 185 тысяч доз вакцины.

Статистика по заболеваемости выглядит следующим образом:

- 48 374 заболевших, в том числе 3 324 ребёнка;

- 2849 выздоровевших;

- 2 849 умерших: 1963 – из-за инфекции, 886 – по иным причинам.

- 879 больных ковидом и 324 пациента с пневмонией лечатся в ковидных госпиталях;

- 201 человек в тяжелом состоянии;

- 15 бессимптомных вирусоносителей и 129 больных пневмонией наблюдаются амбулаторно.

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