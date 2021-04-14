ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Минтрудом России

Банк ВТБ и Минтруд России подписали соглашение о сотрудничестве. Специалисты банка обеспечат экспертизу для подготовки предложений по упрощению механизмов получения мер социальной защиты для граждан, в том числе с использованием инфраструктуры кредитных организаций.

Также специалисты банка примут участие в проработке предложений по развитию государственных информационных систем для назначения мер социальной поддержки.

Еще одно направление совместной работы специалистов банка и министерства – подготовка предложений по внедрению платформенных решений в сфере труда и социальной защиты, в том числе для совершенствования работы портала “Работа в России”.

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин: «Социальная защита граждан – одна из важнейших задач государства. За последний год мы увидели, насколько значимы рабочие механизмы поддержки населения и возможность быстро их адаптировать и внедрять в цифровую среду. ВТБ как партнер государства уже реализует проекты биометрии и сервисов Госуслуг, обеспечивает быстрое начисление пособий, переводит выплату маткапитала в онлайн. Мы усиливаем компетенции в цифровых продуктах. Совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ ВТБ планирует развивать подобные решения».

«Минтруд России активно совершенствует существующие технологии и продолжает работу по созданию единой цифровой платформы для того, чтобы граждане могли получить социальную поддержку от государства максимально быстро, просто и адресно — без сбора дополнительных справок и документов. При этом для нас важен весь пользовательский путь – от информирования о возможности получения поддержки до удобного распоряжения материнским капиталом или электронным сертификатом. Мы готовы тесно сотрудничать для того, чтобы повышать качество сервиса. Например, совершенствовать механизм распоряжения средствами материнского капитала через банковское приложение», - отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.