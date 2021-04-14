В Барнауле построят свой «Крым»

Его общая площадь составит 47 га Фото: Алтайский портал недвижимости

В Барнауле планируют построить жилой комплекс «Крым». Согласно проекту, там будут 12-этажные дома, коттеджи и спортивный манеж, пишет «Алтайский портал недвижимости».

- Его общая площадь составит 47 га, сейчас на этом месте находятся неиспользуемые поля. Жилой комплекс расположился в районе бывшего совхоза «Барнаульский», между поселками Черницк и Бельмесево. Добраться можно как со Змеиногорского тракта, так и с ул. Центральной, но от магистралей он значительно удален (на 2-2,5 км), - отмечает издание.

Всего в поселке будет создано 420 участков, по восемь-десять соток каждый. Комплекс будет разделен на две половины искусственным водоемом. Также имеется схема газопровода, внутриквартальная сеть дорог и другие коммуникации.

Проектировщики планируют, что в поселке будет создана вся инфраструктура для активного отдыха и спорта: будут построены пирсы, места для рыбалки и пикников, установлены тренажеры, оборудованы беговые дорожки.

Сейчас компания, которая владеет землей, ищет инвестора.