В Алтайском крае уже больше 300 жителей поставили «векторовскую» вакцину

Её разработали в новосибирском центре «Вектор». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начали ставить «векторовскую» вакцину «ЭпиВакКорона» против ковида. Её разработали в новосибирском центре «Вектор».

- В «ЭпиВакКороне» нет живого вируса. В отличие от «Спутника», в этой вакцине содержатся только короткие участки вирусного белка пептиды, необходимые для формирования иммунного ответа. У пациента теперь в принципе есть выбор, но всё-таки окончательное решение во время осмотра индивидуально принимает врач-инфекционист, - отмечает издание.

Как сообщают «Вести Алтай», регион получил первую партию – больше 11 тысяч доз, причем за два дня этой вакциной привиты больше 300 человек. Как и гамалеевскую, «векторовскую» вакцину вводят внутримышечно. Всего нужно два укола с разницей в две недели.

Поставить прививку можно пока лишь в двух точках – в барнаульской горбольнице №3 и бийской поликлинике №4, но вскоре её получат все медучреждения края.

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