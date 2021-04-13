Две дороги закрыли в Алтайском крае из-за паводка

В регионе паводок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае из-за подъема уровня воды две дороги закрыты для движения. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает региональное правительство.

- Министерство транспорта Алтайского края контролирует паводковую обстановку на дорогах региона. По данным ведомства, на двух из них перекрыто движение транспорта, - пишет пресс-служба.

Движение ограничено по трассе Быстрый Исток - Усть-Ануй – Ануйское, там подтоплены подходы к мосту в районе села Усть-Ануй. Также закрыто движение на участке дороги Алейск - Безголосово - автодорога К-13. Проехать к селу Безголосово можно по трассе К-13 «Алейск - Петропавловское - Смоленское».