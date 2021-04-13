Организатора отправили в тюрьму на 13 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае осудили группу похищавших животных преступников. Они похищали кур, лошадей свиней, овец, а также иное ценное имущество с 2018 года. Общий ущерб от их действий более 1 млн рублей, сообщает краевой следственный комитет.

- Житель Смоленского района организовал группу с целью хищения домашних животных и иного имущества. Он привлек свою сожительницу и ее сестру. Кроме того, путем угроз, он заставил совершить несколько краж несовершеннолетнюю дочь сожительницы. С мая по ноябрь 2018 года они проникали в хозяйственные постройки жителей Алтайского, Смоленского, Петропавловского, Быстроистокского, Бийского, Солтонского, Советского районов, похищали домашних животных, - пишет ведомство.

В ходе расследовании выяснилось, что организатор изнасиловал 16-летнюю племянницу своей сожительницы, а также сжег автомобиль брата. Ему дали в общей сложности 13 лет лишения свободы в колонии строго режима. Подельниц отправили за решетку на 5 лет 10 месяцев и 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания, а ее несовершеннолетней участнице 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.