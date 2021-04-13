Соглашение будет действовать следующие девять лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле определили нового регоператора по обращению с отходами. Организация приступит к работе 2 июня, сообщает региональный минтранс.

- На основании решения конкурсной комиссии победителем отбора признано ООО «Эко-Утилизация», - пишет ведомство.

Новый региональный оператор будет работать на территории Барнаульской зоны в которую входят Барнаул, Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы и ЗАТО Сибирский.

Контракт по обращению с ТКО предыдущего оператора АО "Эко-Комплекс" истекает 1 июня. Новый будет работать следующие 9 лет.