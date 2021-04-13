В Барнауле выступит покорившая Тимати, Басту и Павла Волю певица SAYYORA

Певица. Фото: кадр с видео ТНТ.

В Барнауле 29 апреля впервые состоится сольный концерт молодой, талантливой исполнительницы – SAYYORA. Певица обладает невероятным природным голосом, уровень вокала SAYYORA покорил сердца не только обычных людей, но и именитых звезд шоу-бизнеса, таких как Тимати, Баста и Павел Воля.

SAYYORA является успешным участником телепроектов «ПЕСНИ» на телеканале ТНТ и «НОВАЯ ВОЛНА» на телеканале «Россия-1». Концертная программа певицы включает в себя авторские песни, написанные самой исполнительницей: «Бегу к тебе», «Дыши», «Пой меня» и др., а также кавер-версии известных хитов: Etta James – «At Last», Bjork – «All is Full of Love», Муслим Магомаев – «Мелодия Любви».

С выступлениями певицы можно ознакомиться по ссылкам здесь и здесь. Концерт состоится 29 апреля, в 19:00, в концертном зале АГИК (пр. Ленина, д. 66). Билеты можно приобрести по ссылке и в розничных точках KASSY.RU.