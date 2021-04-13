Рубцовчанин забил сожительницу из-за пригоревшей еды

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске пойдет под суд мужчина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью – он якобы до смерти забил свою сожительницу, из-за которой сгорела еда.

- По версии следствия, в июле 2020 года мужчина у себя дома вместе с сожительницей употреблял алкоголь. Во время застолья женщина поставила на плиту разогреваться пищу и уснула. В результате чего еда сгорела, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Этот факт вывел из себя обвиняемого. Он подошел к спящей женщине, кулаком ударил ее в живот, а также неустановленным предметом по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Спустя некоторое время мужчина сошелся с другой женщиной. В декабре они пошли в гости к знакомому. Во время распития алкоголя он приревновал новую пассию к хозяину дома.

- Гость нанес сидящему на диване мужчине дома не менее шести ударов кулаками по голове, от которых последний упал на пол, после чего нанес не менее трех ударов ногой в грудь. От полученных травм потерпевший скончался, - добавляют в ведомстве.

В настоящее время обвиняемый дожидается суда. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.