В Москве на могилу Германа Титова возложили цветы

Фото: Постоянное представительство Алтайского края в городе Москве

В День космонавтики, 12 апреля, в Москве на Новодевичьем кладбище состоялось возложение цветов к могиле нашего земляка, второго космонавта планеты Германа Титова.

- Почтить память Героя Советского Союза пришли сотрудники Постоянного представительства Алтайского края в городе Москве, члены Региональной общественной организации «Алтайское землячество», представители Посольства Болгарии, - сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Земляки Германа Титова, проживающие в столице, пользуясь случаем, поблагодарили руководство региона, а также его жителей, за бережное хранение памяти о летчике-космонавте.