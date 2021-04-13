Предлагается награждать отцов, состоящих в браке и воспитывающих пять и более детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай предложили награждать хороших отцов. С такой инициативой выступило местное законодательное собрание. Вручать знаки отличия «Отцовская слава» будут тем, кто полноценно занимается воспитанием детей, ведет здоровый образ жизни и является примером в укреплении института семьи.

- Решение принято в связи с обращениями от многодетных и отцов, воспитывающих детей без матери, что их вклад в воспитание детей в семье не оценен обществом. – сообщается на сайте госсобрания.

Предлагается награждать отцов, состоящих в браке и воспитывающих пять и более детей при достижении младшим ребенком возраста семи лет либо отцов, воспитывающих троих и более детей, в том числе усыновленных, при наличии одного и более несовершеннолетних детей в случаях смерти матери, признания ее безвестно отсутствующей или лишения ее родительских прав, при достижении младшим ребенком возраста семи лет на момент представления к награде.