Из-за аварии на ТЭЦ-2 в Барнауле в ряде домов снизилась температура

Фото: администрации Барнаула.

Из-за аварии на ТЭЦ-2 в Барнауле, которая произошла 11 апреля, в ряде домов снизилась температура. Это связано с тем, что дома, подключенные к вышедшей из строя станции, переподключили на другие источники, из-за этого снизилась мощность. Об этом сообщает мэрия по итогам заседания городского оперативного штаба во вторник, 13 апреля.

- В настоящее время параметры подачи отопления и горячей воды для части потребителей ТЭЦ-2 незначительно снижены. Ситуацию планируют нормализовать в ближайшее время. Сейчас ведётся работа по включению дополнительных мощностей, - сообщает мэрия.

Сейчас от станции отапливаются дома в границах улиц Северо-Западная и Профинтерна, район ВРЗ, Жилплощадка и посёлок Восточный, а также квартал, ограниченный улицами 80 Гвардейской дивизии, Чеглецова, Северо-Западная и пр. Ленина. Остальные потребители переведены на контур ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной.

Между тем, жители жалуются на остывшие батарее и едва теплую воду. По данным мэрии, за прошедшие сутки от жителей города поступило около 30 обращений, но нарушения нормативных показателей не зафиксировано.